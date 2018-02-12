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Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Ardahan'da meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralandı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:44
Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kaza, saat 09.40 sıralarında Ardahan-Göle karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kadir Kanal idaresindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlu yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Kadir Kanal ile birlikte yolculardan 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikeli olmayan yaralılar Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
ArdahanOtobüs
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