Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kaza, saat 09.40 sıralarında Ardahan-Göle karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kadir Kanal idaresindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, buzlu yolda kayarak şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Kadir Kanal ile birlikte yolculardan 3 kişi yaralandı. Hayati tehlikeli olmayan yaralılar Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.