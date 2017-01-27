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Yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı

Konya’da yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü hayatını kaybetti, 10 yolcu yaralandı.

27 Ocak 2017 Cuma 17:47
Yolcu otobüsü TIR’a arkadan çarptı
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Konya-Ankara yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Küçükkeskin yönetimindeki 42 FCJ 57 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde seyreden Lokman U. idaresindeki 06 CCA 01 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin bulunduğu yerde sıkışırken, 10 yolcu da yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde otobüs şoförü Mustafa Küçükkeskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, jandarma ekipleri hayatını kaybeden otobüs şoförünün çalan telefonunu açamadı.

Ulaşıma tipi engeli 

Bu arada Konya’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya’yı Ankara, Aksaray ve Afyonkarahisar’a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı. Tipi nedeniyle çevre yollarında önlem alan trafik polisleri sürücülerin geçişine izin vermedi. Ankara yolunun 30. kilometresinden sonra bazı araç sürücüleri mahsur kaldı. Karayolu üzerinde tipi görüş mesafesini sıfıra indirirken, çok sayıda araç yol dışına çıktı.İHA
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