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Yolcu otobüsü TIR’a çarptı 2 ÖLÜ 30 YARALI

Elazığ'da bir yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yolcu otobüsü TIR’a çarptı 2 ÖLÜ 30 YARALI
Elazığ'da bir yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 95. kilometresinde Karakoçan ilçesi çıkışında meydana geldi. Bursa'dan Van'a gitmek için yola çıkan Zafer Üstün yönetimindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü Karakoçan ilçesini 5 kilometre geçtikten sonra önünde seyreden 33 FH 380 plakalı demir yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada yolculardan Mehmet Senar Sekin olay yerinde, Mustafa Olgun ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılardan 10'u Bingöl'deki hastanelere, 20'si ise Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma, polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs sürücüsünün, ilk ifadesinde, güneşin karşıdan gözünü alması sonucu TIR’a arkadan çarptığını söylediği öğrenildi. Kaza yerinde araçların kaldırılma çalışması boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Öte yandan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazası ile ilgili otobüs şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. İHA
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ElazığCumhuriyet Savcısı
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