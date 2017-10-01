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Yolda yürüyen kadın saldırıya uğradı

Ataşehir’de kadına önce omuz sonra yumruk atan saldırganı polis her yerde arıyor. Mahalleli, saldırganın bir an önce bulunmasını istedi

01 Ekim 2017 Pazar 17:19
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Yolda yürüyen kadın saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüdüğü esnada, A.Ç. isimli kadına önce omuz sonra yumruk atan saldırganı polis her yerde arıyor. Saldırıya uğrayan kadın, polise verdiği ifadede, omuz atan saldırgana "Yavaş olur musun" dedikten sonra şahsın kendisine, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" diyerek vurduğunu söylerken, mahalleli, saldırganın bir an önce bulunmasını istedi.

Olay Ataşehir'de 29 Eylül tarihinde meydana gelmiş, yolda yürüyen 27 yaşındaki A.Ç. isimli kadına bir şahıs önce omuz ardından yumruk atmıştı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Olaydan sonra ise saldırıya uğrayan kadının polis verdiği ifade ortaya çıktı. A.Ç. isimli kadın evine gittiği sırada siyah saçlı, kirli sakallı, beyaz tenli bir erkeğin kendisine çarptığını söyleyerek, "Yavaş olur musunuz" dedim. O da bana, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedi ve beni omuzlarımdan yere itti, yere düşürdü. Bir müddet yerde kaldım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan olay karşısında tüm mahalleli şaşkın. Mahalle sakinlerinden Ferhat Karakuş, “Kadına şiddete hepimiz karşı gösteriyoruz. Bu başımıza da gelebilir kız kardeşimiz de olabilir. Bu şahıs büyük ihtimal sporcudur. Çünkü bir vuruşta kadını yere indiriyor. Yakınlarda spor salonu olduğu için, vücut da olduğu için büyük ihtimalle şahıs spor salonuna gidiyor” dedi. Diğer bir vatandaş da saldırgana tepki göstererek, "Bizim mahallemizde böyle bir şey olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Saldırganın eşkalini belirleyen polis ise her yerde şahsı arıyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKadınYumrukPolisSaldırgan
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