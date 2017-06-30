Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Anadolu otoyolundan İstanbul yönüne giden Hasan Ilgın'ın (37) kullandığı 34 PV 8308 plakalı otomobil, Cephanelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivenle dereye inen itfaiye ekibi, sürücüyle eşi Naime Ilgın'ı (37) araçtan çıkardı. Naime Ilgın'ın hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri, durumu ağır olan Hasan Ilgın'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Naime Ilgın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Anadolu otoyolunun İstanbul istikametinde ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
30 Haziran 2017 Cuma 14:52
Bu haber kez okundu.