Yoldan çıkan TIR binanın 3. katına girdi

Olay Karamürsel D130 Karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem Özdoğan(38) adlı sürücünün idaresindeki 41 GB 992 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ait demirlerini kırıp aşarak, 5 katlı binanın 3. katının salonu ile yatak odasına büyük bir gürültüyle girdi. Çarpma anında yıkılan odalarda olmayan ev sahipleri ile binadaki diğer sakinleri, gürültüyle kendilerini dışarı attı.

Dışarı çıkan bina sakinleri, apartmana giren tırı görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücünün kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada evde yaşayan aileye hiç bir şey olmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA