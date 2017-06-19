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Yollardaki 'kara noktalara' dikkat!

Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

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Yollardaki 'kara noktalara' dikkat!

Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmada, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara nokta tespit edilerek, gerekli düzenleme ve denetimlerim yapılması için il emniyet müdürlükleri uyarıldı.

Emniyet yetkilileri, yoğun bayram trafiğinde sürücüleri uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takarak yolculuk yapmaları ve tüm trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

AA

 

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