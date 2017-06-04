Yolu trafiğe kapattılar

Malatya’da mahallelerine giden yolda kavşak isteyen vatandaşlar karayolunu trafiğe kapattı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi sakinleri, Malatya-Sivas karayolundan mahallelerine giriş noktasında kavşak yapılmayacağını öne sürerek eylem yaptılar. Kepçelerle Malatya-Sivas karayolunu trafiğe kapatan vatandaşlar Sivas güzergahından gelen araçların mahallelerine giriş yapamayacak olmasını protesto ettiler. Vatandaşlar, yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı mahallenin girişinin bu şekilde engellenemeyeceğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Yol kapatma eyleminin ardından bölgeye çok sayıda jandarma yönlendirilirken trafiği açmamakta direnen vatandaşlar olay yerine yetkililerin gelmesini istedi. Bu sırada kapanan yol nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen bazı sürücüler ile eylemciler arasında gerginlik çıktı. Jandarmanın araya girmesi ile olay büyümeden kontrol altına alındı.

Kaymakamala vatandaş arasında tartışma çıktı

Bu sırada bazı vatandaşların sözünü kesmesine sinirlenen Kaymakam Yılmaz, “Ya bir dinlesene, eşkıya mısın?” diyerek bağırması üzerine vatandaş da “Eşkıya dağda olur” diyerek tepki gösterdi. Sözünü kesenlerden kendisini dinlemelerini isteyen Kaymakam Yılmaz, “Bir dinleyin. Ben sizin için çıkıp geldim, sizler için çalışıyoruz” dedi.

Kaymakam Yılmaz’a kullandığı hitabın doğru olmadığını söyleyen vatandaşlar tepki göstermeye başladı. Bunun üzerine Kaymakam Yılmaz, iş makinesinin üzerinden indi. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası vatandaşlar, sıkıntılarını Kaymakam Yılmaz’a anlatmaya devam ederek sorunlarına çözüm istedi. Jandarma Komando birliğinden de bölgeye destek ekipler geldi. Yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından yol yeniden trafiğe açılırken vatandaşlar da olaysız bir şekilde dağıldı. İHA