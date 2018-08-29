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Yüksekten düşmemiş ayı öldürmüş

Erzurum'da geçtiğimiz haziran ayında kayalıklardan düşerek öldüğü belirtilen şahsın otopsi raporuna göre ayı saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:35
Yüksekten düşmemiş ayı öldürmüş

Şahsın, ayının, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi. 21 Haziran tarihinde Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (35), kayalıklardan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumundan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer verildi.

Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

İHA

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