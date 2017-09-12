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Yurt binasında yangın 

İstanbul Edirnekapı'da iddiaya göre, FETÖ'cülerin eskiden yurt olarak kullandığı binada yangın çıktı

12 Eylül 2017 Salı 16:36
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Yurt binasında yangın 

İstanbul Edirnekapı'da iddiaya göre, FETÖ'cülerin eskiden yurt olarak kullandığı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanlar İstanbul'un dört bir yanından görüldü. Edirnekapı Defterdar Mahallesi Yeni Küşat Sokak'ta bulunan ve önceden FETÖ'cülerin yurdu olan binanın dördüncü katında işçiler kaynak çalışması yaptığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, binadan çıkan dumanlar İstanbul'un dört bir yanından görüldü. Binada bulunan işçiler itfaiye ekibince kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın anını gören Zeynep Yıldırım, "Erkek yurduydu. Tam bilmiyoruz nedenini kabloların yandığını söylüyorlar. Yaralı yokmuş. Biz karşı apartmanda oturuyoruz. Hemen dışarı çıktık. Alev daha da yükseldi” şeklinde konuştu. Başka bir mahalle sakini ise ”Yangının elektrik kaynağından çıkmış. Yatak yanmış. Bir kişiyi hastaneye götürdüler. Burası FETÖ'nun yurduydu. Elinden alıp başkasına devretmişlerdi” dedi. İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul EdirnekapıFetö
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