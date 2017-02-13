Yurt çapında ‘15 Şubat’ operasyonu

HABER MERKEZİ





Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat’ta eylem yapma hazırlığında oldukları düşünülen PKK/KCK yapılanmasına yönelik yurt çapında geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İstanbul’dan Mersin’e kadar pek çok adreste düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlara Özel Harekat polisleri de eşlik etti.

İstanbul'da 70 gözaltı

İstanbul'da korsan gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kamu düzenini bozacak eylem planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu 104 şüpheli belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 104 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 70'i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital veri ele geçirildi.

Mersin'deki operasyona Özel Harekatçılar da katıldı

Mersin'de ise PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütünün propagandası yapmak, terör örgütü adına sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet yürütmek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana’da 300 polisle eş zamanlı operasyon

Adana’da da, PKK-KCK'ya yönelik operasyon vardı. 300 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5’i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı. Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallerinde yoğunlaşan operasyonda önceden belirlenen 30 farklı adrese baskın yapıldı. Mahalleye önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldılar, ardından da TEM ekipleri söz konusu evlere kapıları çalarak içeri girdi. Evleri arayan polisler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda 5’i kadın toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da eylem hazırlığındaki 12 kişi gözaltına alındı

Antalya'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda terör örgütünün talimatları ile sosyal medya üzerinden örgütsel paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları belirlenen ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapma hazırlığında oldukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital veri depolama cihazları ele geçirildi.

Malatya’da da operasyon vardı

Malatya merkezli düzenlenen operasyonda ise iki ilde 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya'da 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise İstanbul'da yakalandı.

Van'da 11 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda da 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada; 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Diyarbakır Bismil’de eş zamanlı operasyon