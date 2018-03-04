Yurt dışına 3.5 milyar lira kaçırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptığı çalışma sonucunda Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis 2.5 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 13 Şubat’ta Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat’ta tam bin polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Çete lideri S.A.’nın eşi Y.A. ile çetenin ‘kara kutusu’ S.K.’nin de aralarında bulunduğu 26’sı kadın 109 kişi gözaltına alındı.Polis, söz konusu çetenin, internet üzerinden oynanan bahislerden elde edilen paranın transferinde kullanılan ve çoğunluğu ev kadınları tarafından açılan bin 500 hesaptaki para trafiğini mercek altına aldı.

Bu hesaplarda bulunan tam 24 milyon liranın bloke edildiği öğrenildi. Çetenin hesap sahiplerine de aylık 2 ile 4 bin lira, para transferi için şirket kudurttuğu kişilere de yine aylık bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiği belirlendi.Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan aralarında çete lideri S.A.’nın eşi Y.A.’nın da bulunduğu 92 kişi ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, ‘çetenin kara kutusu’ olarak öne çıkan S.K. ile birlikte S.A., Ö.E., C.A., İ.Ş., M.Ö., D.A., M.Ş., H.Y., M.A.K., H.Y., Ç.K., M.B., Y.Y., S.B. ve İ.B. tutuklandı.

Polisin çalışmaları devam etti

Zanlılar tutuklandıktan sonra da polisin çalışması devam etti. Buna göre çetenin, petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat, oto yedek parçası ve toptan et ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteren 73 ayrı şirket üzerinden ‘hayali ithalat’ yaptırdığı tespit edildi.

Başta Amerika ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya gibi 24 farklı ülkeden ithalat yapılıyor gibi gösterilerek para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu paranın da tam 3.5 milyar lira olduğu belirlendi. Çetenin, bu parayı da daha çok ağır makine ve elektrik-elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden transfer etmesi dikkat çekti. Bu arada yurt dışında olduğu tespit edilen çete lideri S.A.'nın ise yakalanması için kırmızı bülten çıkartılacağı öğrenildi.

İHA