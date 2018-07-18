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Yüzlerce işçi zehirlendi

Aliağa’da bir sanayi tesisinde çalışan yaklaşık 450 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. İzmir İl Sağlık Müdürü yaptığı açıklamada ‘Ciddi tansiyon düşüklüğü ve ateş problemiyle takip ettiğimiz 5 hastamız var’ dedi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:55
Yüzlerce işçi zehirlendi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde çalışan yaklaşık 450 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. İlçedeki bir sanayi tesisinde önceki akşam yemek yedikten sonra bazı işçiler karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle doktora başvurdu. İşçilere ilk müdahaleleri fabrikadaki doktor tarafından yapıldı. Aynı şikayetlerle başvuran işçi sayısının artması üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Yaklaşık 450 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Aliağa, Menemen devlet hastaneleri ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde tedavi altına alındı.

Takip edilen 5 hasta var

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre sanayi tesisi çalışanlarının akşam saatlerinde düğün çorbası, sulu köfte, pilav ve profiterol yedikten sonra rahatsızlanmaya başladıklarını söyledi. Yetkililerin kendilerine haber vermeleri üzerine sağlık ekipleri ve hastanelerin alarma geçtiğini belirten Salnur, şunların kaydetti:

"Bizim şu anda tahlillerini yaptığımız, takip ettiğimiz yatarak serumunu taktığımız hastalar ki bunların büyük bir kısmı taburcu olacaktır. Yaklaşık sayı 450 civarında. Ciddi tansiyon düşüklüğü ve ateş problemiyle takip ettiğimiz 5 hastamız var. Korkulacak bir durum düşünmüyoruz ama yakından takip ediyoruz. Hastanelerden anlık verileri alıyoruz."

AA

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