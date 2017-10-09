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Yüzlerce kişi ölümden döndü

Fatih'te sahte içki imalatı yapılan bir iş hanına filmleri aratmayan operasyon gerçekleştirildi. Kurulan barikatları aşarak, 3 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, satışa hazır binlerce şişe sahte içki ele geçirdi. Operasyon sayesinde yüzlerce kişi ölümden dönmüş oldu

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:28
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Yüzlerce kişi ölümden döndü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sahte içki imalatı yapıldığı öne sürülen bir iş hanını teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre devam eden çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler, Süleymaniye'de yer alan Siyavuşpaşa Sokak üzerindeki Nedim Han'a aksiyon filmlerini aratmayan bir baskın düzenledi. Boş olduğu süsü verilen iş hanına giren ekipler, kurulan barikatları yıkarak, handa sahte içki üreten 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tüketenleri ölüme kadar götürür

Operasyonun yapıldığı iş hanının daha önce kaçak sigara satışı ve sahte içki üretimi yapıldığı için defalarca kez mühürlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin handa başlattığı çalışmalar esnasında ortaya çıkan korkunç manzaralar, sahte içki dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Son derece ilkel yöntemlerle kurulan düzeneklerle adeta pislik yuvasına dönen bölmelerde üretilen ve tüketildiğinde ölüme kadar götürebilen sahte içkilerin sahte bandrol kullanılarak piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

İmalathanede 'No smoking' uyarısı

Ekiplerin, satışa hazırlanmış yüzlerce şişe sahte içkiyi raporladığı bir odanın duvarındaki uyarılar ise dikkat çekti. Türkçe ve İngilizce olarak, 'Sigara yasaktır' ve 'No smoking' uyarılarıyla olası bir faciayı önlemek isteyen sahte içki üreticilerinin, bu uyarıları ilginç çizimlerle desteklemesi dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu. Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiyle beraber, ele geçirilen binlerce şişe sahte içkiye de el konuldu.
İHA

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