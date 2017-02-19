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Yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcuyu soydu

Başakşehir’de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı.

19 Şubat 2017 Pazar 15:47
Yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcuyu soydu
Başakşehir’de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli 4 kişi araçla kuyumcu dükkanına gelerek dükkanının kepengini kırdı. İçeri giren soyguncular içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaşan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. yapılan incelemelerde kuyumcudan yaklaşık 2 kilo altın çalındığı tespit edildi.
Polis kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKuyumcu
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