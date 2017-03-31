Yüzüğün sırrı çözüldü

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü , istihbarat ve MİT'in yapmış olduğu ortak çalışmada, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Safwan Qahwatı Adana'da 15 Mart günü yakalanmıştı. Yapılan sorgulamada zanlının Avrupalıları Türkiye üzerinden Suriye'ye götürdüğü ve burada bu şahısların DEAŞ terör örgütüne katılmasını sağladığı, kendisinin de Avrupalılara silah ve bomba eğitimi verdiği belirlenmişti. Ayrıca zanlının parmağında bulunan yüzüğü de mühür gibi kullandığı tespit edilmiş, Qahwatı sevk edildiği 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Mührü bastığında DEAŞ'lı oluyor