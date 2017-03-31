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Yüzüğün sırrı çözüldü

Avrupalıları Türkiye üzerinden Suriye'ye götürerek DEAŞ'a katılmasını sağlayıp, silah ve bomba eğitimi veren zanlının, parmağındaki yüzük ile DEAŞ'a katılanların evraklarına da mühür bastığı ortaya çıktı

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Yüzüğün sırrı çözüldü
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, istihbarat ve MİT'in yapmış olduğu ortak çalışmada, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Safwan Qahwatı Adana'da 15 Mart günü yakalanmıştı. Yapılan sorgulamada zanlının Avrupalıları Türkiye üzerinden Suriye'ye götürdüğü ve burada bu şahısların DEAŞ terör örgütüne katılmasını sağladığı, kendisinin de Avrupalılara silah ve bomba eğitimi verdiği belirlenmişti. Ayrıca zanlının parmağında bulunan yüzüğü de mühür gibi kullandığı tespit edilmiş, Qahwatı sevk edildiği 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Mührü bastığında DEAŞ'lı oluyor

Polisin yapmış olduğu çalışmada 25 yaşındaki Qahwatı'nın Suriye uyruklu olduğu, ancak DEAŞ'a Lübnan'dan katıldığı, kısa sürede terör örgütü içerisinde lider kadrosuna gelerek Avrupalıları DEAŞ'a katma görevi üstlendiği belirlendi. Qahwatı'nın sürekli parmağında bulundurduğu ve mühür yerine geçen yüzüğün ise DEAŞ'a katılmak için bir iz olduğu öğrenildi. Avrupa'dan DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalışan şahısların zanlıyı bulduğu ve zanlının bu şahıslarla görüştükten sonra Suriye'ye gitmesine, DEAŞ'a katılmasına izin verdiği kişilerin evraklarına yüzük mührü bastığı öğrenildi. Bu kişilerin de bu yüzük mühürlü evrakı gösterdikten sonra Suriye'de DEAŞ'a katılabildiği belirlendi. İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
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