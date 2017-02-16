Zamanında müdahale hayat kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangına parke döşeyen belediyenin taşeron işçileri müdahale etti. Evdeki kadını ve torununu dışarı çıkaran işçilerden ikisi dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde parke çalışması yapan Erdemli Belediyesi bünyesindeki taşeron işçiler Ümmühan Yel'e ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görerek, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi geline kadar yangına müdahale eden işçiler, ev sahibi Ümmühan Yel (56) ve torununu evden çıkararak, evdeki mutfak tüpünü söküp, yangının diğer odalara sıçramasını engellemeye çalıştı. Bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Taşeron işçilerin sağlık durumu iyi

