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Zehir taciri çeyiz sandığında yakalandı

Şanlıurfa’da polisin şafak baskınında, hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı, çeyiz sandığında yakalandı

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:53
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Zehir taciri çeyiz sandığında yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle her yerde aranan zanlı, polisin evine şafak vakti düzenlediği baskında çeyiz sandığında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri, hakkında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Aziz T.’nin saklandığı yeri tespit etti.

Dün sabah saat 06.30’da zanlının saklandığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride arama yaptı. Evin bütün odalarını kontrol eden polisler, askıda yetişkin bir erkeğe ait kemeri üzerinde olan bir kot pantolonu olduğunu fark edince zanlının içeride olduğunu belirledi.

Son olarak yatak odasını kontrol eden bir polis, zanlıyı çeyiz sandığının içinde yakaladı. Polisler tarafından sandığın içinden çıkartılan zanlı, karşısında polisleri görünce "Abi üstümü giyineyim" dedi. Kelepçelenen zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının 3 ayrı uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti suçundan toplamda 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaPolisCezaCeyiz
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