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Zehir tacirleri 'Alfa'ya takıldı

Van'dan Bursa ve İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği otomobildeki biri kadın 3 kişi gözaltına alındı

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Zehir tacirleri 'Alfa'ya takıldı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Van’dan Bursa ve İnegöl’e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştılar. Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi mevkiindeki uygulama noktasında teyakkuza geçen ekipler, sevkiyatın yapılacağı bilgisine ulaşılan aracı takibe aldılar. Beklenen aracın uygulama noktasına yaklaşması ile gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, aracı durdurdular. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi bünyesindeki “Alfa” adlı hassas burunlu köpek aracı didik didik aradı. Alfa sayesinde gizli bölmelerde saklanmış 1 kilo ağırlığındaki metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu öğrenildi. Araçtaki Azize M., Tolga A. ve Cüneyt P. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Suçüstü yakalandı

Öte yandan, İnegöl’de bulunan bir alışveriş merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, alışveriş merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı. Taciri takibe alan ekipler, satış yaptığı sırada suçüstü yaptılar. Zehir taciri Tolga Ç. gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ile Mücadele Şubesi
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