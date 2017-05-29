Zehir tacirleri 'Alfa'ya takıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Van’dan Bursa ve İnegöl’e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştılar. Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişi mevkiindeki uygulama noktasında teyakkuza geçen ekipler, sevkiyatın yapılacağı bilgisine ulaşılan aracı takibe aldılar. Beklenen aracın uygulama noktasına yaklaşması ile gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, aracı durdurdular. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi bünyesindeki “Alfa” adlı hassas burunlu köpek aracı didik didik aradı. Alfa sayesinde gizli bölmelerde saklanmış 1 kilo ağırlığındaki metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu öğrenildi. Araçtaki Azize M., Tolga A. ve Cüneyt P. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Suçüstü yakalandı