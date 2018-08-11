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Zehir tacirlerine büyük darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısında yaptığı operasyonda piyasa değeri 6 milyon lira olan 30,8 kilogram eroin ele geçirildi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:27
Zehir tacirlerine büyük darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bir ihbardan yola çıkarak başlattıkları takip sonucunda Gürbulak Gümrük Kapısında piyasa değeri 6 milyon lira olan 30,8 kilogram eroin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, İran’dan Türkiye’ye giriş yapacak bir tırla uyuşturucu getirileceğine yönelik yapılan ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

TIR'ın Türkiye’ye girişini takibe alan Gümrük Muhafaza ekipleri, söz konusu aracı x-ray taramasına sevk etti. Ekipler, aracın x-ray’e girmeden önce, şoförün elinde büyük bir poşetle inerek yanında duran başka bir tırın altına poşeti bıraktığını tespit etti.

Şüpheli hareketleri takip edilen şoförün araç x-ray’den çıktıktan sonra, poşeti sakladığı tırın altından alarak araca bindiğinin tespit edilmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri, araç kabininde arama başlattı.

Yapılan kontroller sonucu, poşette 59 paket içerisinde preslenmiş vaziyette eroin tespit edildi. Şoförün alınan ifadesinde paketleri çekicideki doğal boşluklara gizlediği ve x-ray taramasından önce araçtan çıkardığı anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, araçta ele geçirilen gümrüklenmiş değeri 6 milyon lira olan 30,8 kilogram eroine el konuldu. Öte yandan tır şoförü Ş.K. gözaltına alınarak olay hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

İHA

Son Güncelleme: 11.08.2018 16:28
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