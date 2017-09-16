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Zehir tacirlerine ‘Narko-İlçe’ darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü yurt 3 bin 803 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Narko-İlçe’ uygulamasıyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu

Zehir tacirlerine ‘Narko-İlçe’ darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü yurt 3 bin 803 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Narko-İlçe’ uygulamasıyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:26
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Zehir tacirlerine ‘Narko-İlçe’ darbesi

Emniyet Genel Müdürlüğü 81 il genelinde “Narko-İlçe” isimli uygula gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Eylül Cuma günü 16.00 ile 22.30 saatleri arasında her ilde uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı tespit edilen bir dış ilçede geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.
Eş zamanlı olarak 84 ilçede gerçekleştirilen 973 ekip, 8 hava aracı, 67 dedektör köpek ve 3 bin 803 personelin katıldığı uygulama neticesinde; 21 bin 419 kişi kontrol edilerek arandığı tespit edilen 88 kişi yakalandı ve 12 kişi gözaltına alındı. 27 ikamet, 975 işyeri ve 5 bin 406 araçta arama yapıldı.

68 araca 68 bin 227 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. 13 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 217 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 646,28 gram eroin, 21 bin 419,44 gr esrar, 2,55 gram kokain, 627,52 gram sentetik kannabinoid, 88 adet ectacy, 193 adet sentetik ecza, 21 gr afyon sakızı, 12 bin 350 paket kaçak sigara ve 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
NarkotikZehirTacir
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