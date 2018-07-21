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Zehir tacirlerine şok operasyon

Bursa'da otobanda yapılan nefes kesen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Kaçan otomobil lâstiklerine ateş edilerek durduruldu

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:42
Zehir tacirlerine şok operasyon

Bursa Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İstanbul yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde ve çevresinde İlçe Jandarma Komutanlığı timlerinin de desteğiyle tertibat alarak, uyuşturucu satıcılarını beklemeye başladı. Otobanın Gemlik gişeleri çıkışında bekleyen ekipler, dinlenme tesisinde uyuşturucu pazarlığı yapan şahıslara şok baskın düzenledi.

Uyuşturucuyu getirdiği tahmin edilen İ.K’nin farklı bir otomobille kaçmaya çalıştığını fark eden ekipler, aracı durdurmak için lastiklerine ateş etti. Tam hareket ettiği esnada açılan ateşle lâstikler inerken, 500 metre ancak gidebilen İ.K, polisler tarafından yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Tesiste pazarlığın içinde olan U.A, G.Ö. ve H.G. de gözaltına alınarak emniyete getirildi. Kaçmaya çalışan İ.K.'nin aracında yapılan aramada farklı poşetlere ayrılmış shank adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada silah ve şarjör bulundu.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aynı zamanda çevrede bulunan vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi için aldığı tedbir de gözler önüne serilmiş oldu. İstanbul’dan gelen zanlıların sorgusu devam ediyor. Emniyet güçleri, Gemlik halkından uyuşturucu ve suçla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olmalarını, en ufak bir şüpheli durumda 155 polis ve 156 Jandarma ihbar hatlarını aramalarını istedi.
İHA

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