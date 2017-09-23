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Zehir tacirlerinin hedefi öğrenciler

Fatih’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çoğunlukla öğrencilerin uğrak yeri olan bir kafeye yapılan baskında çay bardaklarına istiflenmiş uyuşturucu bulunurken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:06
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Zehir tacirlerinin hedefi öğrenciler

Fatih ilçesinde okul, kafe, park ve çevresinde içerisinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi’ harekete geçti. Daha önce teknik ve fiziki takibi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silivrikapı Mahallesi, Silivrikapı Caddesi üzerinde bulunan çoğunlukla öğrencilerin tercih ettiği çay ocağına yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Çay ocağı önünde bulunan bir araçta da aramalar yapıldı. İş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen araç içerisinde ‘esrar’ diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, ekipler şüpheli A.K. ve Y.İ.'yi gözaltına aldı.

Çay bardaklarından esrar çıktı

Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi tarafından daha önceden tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Satıcıların çay bardaklarına istiflediği uyuşturucular çay ocağının yanında bulunan gizli bölmede ele geçirildi. Ayrıca, çok sayıda esrar maddesinin de çay ocağının yanında bulunan bardaklarda saklanması dikkat çekti.

Çay ocağının ardından bağlantılar aracılığıyla satıcıları deşifre edilen başka bir adres daha tespit edildi. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının depo olarak kullandıkları Fatih Taşdelen Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katına baskın yapıldı. Yapılan operasyonda pompalı tüfek, kesici aletler ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Bu adreste yapılan aramalarda F.M.M. adlı şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Fatih Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. İHA

Son Güncelleme: 23.09.2017 18:18
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuIstiflenmeköğrenciKafeOperasyonFatih
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