Zehir tacirleriyle büyük savaş

Zehir tacirlerine savaş açan Bursa polisi , son 6 ayda gerçekleştirdiği bin 715 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan 2 bin 430 kişi hakkında işlem yaptı. Operasyonlarda 305 kişi ise tutuklandı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mücadelenin son uyuşturucu satıcısının kökü kazınıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Evlatlarının yolunu gözleyen annelerin, acısını dindireceğiz" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 6 ayında icra edilen uyuşturucu operasyonlarının istatistiklerini paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Bursa genelinde “uyuşturucu madde satan, nakleden, satın alan ve kullanmak maksadıyla bulunduran” şahıs ve organizasyonların yakalanabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında 2017 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen bin 715 ayrı operasyonda toplam 2 bin 430 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. 590 şüpheli şahsa “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Yakalanan bin 840 şüpheli şahsa ise “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 305 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

‘Bursa’da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız’

180 kilogram 545 gram esrar, 165 kilogram eroin, 10 kilogram 260 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 8 kilogram 700 gram metamfetamin, 4 bin 767 adet ecstasy tablet, bin 213 adet captagon tablet, 104 gram kokain, 139 kök kenevir ele geçirildi.