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Zeytinburnu’nda büyük yangın

İstanbul Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde plastik ürünleri yapan iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı

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Zeytinburnu’nda büyük yangın
İstanbul Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde plastik ürünleri yapan iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Zeytinburnu'nda bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken 4 katlı iş yerinde çalışanlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Zeytinburnu
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