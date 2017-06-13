Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Seydişehir Konya karayolu Tol Mahallesi civarında meydana geldi. Hüseyin Çakırcı (59) idaresindeki 42 ET 848 plakalı zift yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Çakırcı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çakırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zift yüklü TIR devrildi: 1 ölü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
13 Haziran 2017 Salı 14:35
Bu haber kez okundu.