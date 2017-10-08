Zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği durma noktasına getiren kazada yaralanan olmadı. Kaza, saat 08.30 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından hızlı bir şekilde ilerleyen 34 LS 3671 plakalı otomobil sürücüsü de aynı yerde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç önündeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere vurarak durabildi. Kazanın ardından E-5 karayolunda uzun trafik kuyruğu oluşurken, vatandaşlar kazayı polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri durma noktasına gelen trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazanın ardından araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.