Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375

Zincirleme kaza trafiği felç etti

E-5 karayolunda yağmurla birlikte kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

08 Ekim 2017 Pazar 17:01
6 Okunma
Zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği durma noktasına getiren kazada yaralanan olmadı. Kaza, saat 08.30 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından hızlı bir şekilde ilerleyen 34 LS 3671 plakalı otomobil sürücüsü de aynı yerde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç önündeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere vurarak durabildi. Kazanın ardından E-5 karayolunda uzun trafik kuyruğu oluşurken, vatandaşlar kazayı polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüleri kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri durma noktasına gelen trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazanın ardından araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Anahtar Kelimeler:
AraçTrafikZincirlemeYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim