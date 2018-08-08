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Zıpkınla balık avı ölümle bitti

Serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. Yaklaşık 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan iki gençten biri su yüzeyine çıkamadı. Sınıf arkadaşıyla zıpkınla balık avlamak isteyen 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:29
Zıpkınla balık avı ölümle bitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde salı günü sınıf arkadaşı ile birlikte zıpkınla balık avlamaya giden 17 yaşındaki genç denizde boğuldu. Salı günü saat 18.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde sarp kayalıklardan inerek sahile ulaşan ve denize giren S.Ö. (17) ile Selçuk Can Polat (17) yüzerek açıklara doğru ilerledi.

Serbest dalış yaparak zıpkınla balık avlayan gençler, kayalık bir noktada balık olduğunu görünce dalışa başladı. Yaklaşık 35 metre derinliği bulunan bölgede dalış yapan S.Ö. bir süre sonra su yüzeyine çıktı. Arkadaşı Selçuk Can Polat'ın su yüzeyinde zıpkınını gören S.Ö. paniğe kapılarak karaya çıktı.

Çığlık atarak yardım isteyen S.Ö.'nün imdadına çevredeki çiftçiler yetişerek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verdi. Gençlerin dalış yaptığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar arama yaptı.

Arama çalışmalarına katılan S.Ö. olay anını anlattı. Birlikte daldıklarını ancak kendisinin su yüzüne çıktıktan sonra arkadaşı Selçuk Can'ı göremediğini belirten S.Ö. "Suyun yüzeyinde bir süre arkadaşımı aradım ama bulamadım.

Daha sonra makarası açılmış zıpkınını suyun yüzeyinde gördüm. Korktum tekrar dalış yapamadım. Karaya çıkıp yardım istedim" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası sabah saatlerinde gencin cesedine dalış yaptığı noktada ulaşıldı. Tekneyle Gazipaşa Yat Limanına getirilen ceset, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lise son sınıf öğrencisi olan Selçuk Can Polat'ın tekneyle gelen cenazesini gören anne, baba ve yakınları fenalık geçirdi. Çevredekilerin yardımı ile aile ambulansa alındı. Selçuk Can Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna götürülecek.

İHA

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