Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ziyaret dönüşü feci kaza

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye uçan araçta sıkışan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Bu haber kez okundu.

Ziyaret dönüşü feci kaza
Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye uçan araçta sıkışan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Güzelyut köyünde imam olarak görev yapan oğlu Mehmet Engin’i ziyaretten dönen baba Burhan Engin, Pazarsuyu köprüsüne geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye uçtu. Olay yerine gelen Bulancak Belediyesi ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) araçtaki şahısları dereden çıkardı. Kazada, baba Burhan Engin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan anne Türkan Engin ağır, dede Ömer Damar da hafif şekilde yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar ilk önce Bulancak Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan anne Türkan Engin ilk tedavisinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 
Ailenin, imam olarak görev yapan oğlu Mehmet Engin'i ziyaret için Siirt'ten Giresun'a geldiği, kazada hayatını kaybeden baba Burhan Engin'in Siirt Pervari Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı olduğu öğrenildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
GiresunGiresun Belediyesi Itfaiye Ekipleri Ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100