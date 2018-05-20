Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
banner138

Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü  

Zonguldak'ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:35
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü  

Olay Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Levent G., Sezer Güney (25) ile daha önce bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Kavganın ardından ayrılan taraflar sabah saatlerinde yeniden karşılaştı. Levent G., yanında bulunan silahla Sezer Güney'e kurşun yağdırdı. Çenesine, sol omzuna ve  ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Güney, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güney, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı Levent G. ise yakalanarak Kilimli İlçe Polis Merkezi Müdürlüğüne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sezer Güney'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çarptı arkasına bakmadan kaçtı
Çarptı arkasına bakmadan kaçtı
Eski oyuncu yangında öldü
Eski oyuncu yangında öldü
TIR'ın sıkıştırdığı araç kaza yaptı
TIR'ın sıkıştırdığı araç kaza yaptı
Hastaneden kaçan adam ölü bulundu  
Hastaneden kaçan adam ölü bulundu  
Kullandığı traktörün altında kaldı  
Kullandığı traktörün altında kaldı  
Drone destekli uyuşturucu operasyonu
Drone destekli uyuşturucu operasyonu
200 yıllık tarihi bina çöktü  
200 yıllık tarihi bina çöktü  
Öğrencinin mağduriyeti giderildi
Öğrencinin mağduriyeti giderildi
Otomobil Ayamama Deresi'ne uçtu
Otomobil Ayamama Deresi'ne uçtu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim