Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü  

Olay Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Levent G., Sezer Güney (25) ile daha önce bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Kavganın ardından ayrılan taraflar sabah saatlerinde yeniden karşılaştı. Levent G., yanında bulunan silahla Sezer Güney'e kurşun yağdırdı. Çenesine, sol omzuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Güney, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güney, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı Levent G. ise yakalanarak Kilimli İlçe Polis Merkezi Müdürlüğüne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Sezer Güney'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.