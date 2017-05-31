Toprağın darbesi

Çocukluğumuzda mercimek reklamlarıyla büyüdük. Dağ taş mercimek doluydu ve mercimek tüketimini teşvik etmek için TRT ekranlarında her akşam tanıtıcı reklamlar, programlar yapılıyordu. Bir ülkenin tarımsal bir ürün yönünden ihtiyaç fazlası üretim yapması utanılacak bir durum değildi, siyasetçiler rahatlıkla bu ürünün ithalatı yönünde çalışma yapabilirlerdi.
Asıl utanılacak şeyi şimdi yaşıyoruz.1990’larda 630 bin ton üretilen kırmızı mercimek 250 bin tonlara düşmüş, yeşil mercimek üretimi de 22 bin ton civarına gerilemiş.
Mübarek ramazan ayında iftar sofralarında içtiğimiz mercimek çorbasının mercimeği ağırlıklı olarak Kanada’dan geliyor. Mercimek çorbanızda eski tadı-tuzu bulamıyorsanız yerlisini yiyemediğinizdendir. Yerli mercimek üretimi yapan köylülerimiz şimdi tarlasında değil, büyük şehirlerde işportacılık yapıyor.
Türkiye, mercimeği, Kanada’dan, Rusya’dan, Avustralya’dan, ABD’den ithal ediyor. Hatta inanmak istemediğim bir de iddia var, 1990’larda bizden mercimek tohumu alan Kanada bugün ithal ettiğimiz mercimeğin yarısını bize satan ülke.
Türkiye’nin 24.5 milyon hektar büyüklüğünde tarım alanı var ve bu alan her geçen gün azalıyor. Bu alan, AB üyesi Lüksemburg’un yüzölçümünün 95 katı büyüklüğünde, İngiltere’nin ise yüzölçümüne eşit. Danimarka’nın 5.6 kat, Hollanda’nın ve İsviçre’nin 5.9, Moldova’nın 7.2, Belçika’nın ise 8 katı büyüklüğünde.
Ama buna rağmen dünyanın 100 ülkesinden tarım ürünü ithal ediyoruz!
TÜİK’in hazırladığı ‘Bitkisel Ürün Denge’ verilerine göre sadece şeker pancarı ve patateste kendi kendimize yetebiliyoruz. Raporda Türkiye’nin, ihtiyacı olan ayçiçeğinin yüzde 46.6’sını, kırmızı mercimeğin yüzde 45.2’sini yeşil mercimeğin yüzde 65.7’sini, pirincin yüzde 75.6’sını, mısırın yüzde 79.9’unu, kuru fasulyenin yüzde 83.7’sini ancak üretebiliyor.
Artık tarımda üreten değil ithal eden bir
ülkeyiz.
Geçenlerde bir bakanımız iğdenin bile ithal edildiğini öğrenmenin şokuyla “böyle şey olmaz” diye isyan etmişti.
Ama oluyor.
İğde ile ilgili yazımda da anlattığım gibi;
Sarımsağı, yeşil soğanı, biberi, salatalığı, hatta domatesi hatta lahanayı hatta ıspanağı bile ithal ediyoruz.
Mübarek ramazan ayında sofranızı süsleyen ürünlerin çoğu ithal.
Saatlerce pişmeyen nohudunuz, eski lezzeti bir türlü tutturamadığınız kuru fasulyeniz, pilavınızın pirinci ithal.
Mesele mercimek meselesi değil.
Türk tarımı meselesi.
Yüzde 70’i köyde yaşayan bir nüfusun, yüzde 7’sinin köyde yaşar hale gelmesi meselesi.
Boşalan köyler, atıl kalan topraklar meselesi.
Toprağın darbesi hiçbir darbeye benzemez.