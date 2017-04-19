Turkexit yolda…

Yeni sistem, yani cumhurbaşkanlığı sistemi birçoklarının işine geliyor.
Bu yüzden referandumdan sonra ivme kazanan tartışmaların çok uzun sürmeyeceği kanısındayım.
CHP yeni sitemde sol cenahın tek temsilcisi olurken AKP sağda tek tabanca olacak.
MHP zaten kararını referandum öncesinde vermişti.
16 Nisan’ın üzerinden henüz iki gün geçmeden muhalefetten gelen ‘ılımlı’ mesajların nedeni de bu…
Ama süreç bağlamında hazımsızlık çekenlerin ısrarla devam ettirmek isteyeceği tartışmaları bitirmek için hükümetin mutlaka bazı planları olacaktır.
Bence hükümet referandumdan sonra baş gösteren tartışmaları yeni bir referandumla baskılama üzerinde kafa yoruyor.
İstanbul’da bir dizi kabir ziyaretinin ardından Ankara’ya dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada idam ya da AB konusunda referandum yapılmasını gündeme getirmesi bana bunları düşündürüyor.
Hangisi olur bilmem ama AB ya da idam referandumu çok yakın…
Bana göre; idam referandumu zor.
Çünkü bu konuda sadece AB’den değil, başka yerlerden de tepki gelebilir. Üzerlerinde yeni bir baskı cephesi oluşturmak hükümetin en son isteyeceği şey şu anda.
Dünya kamuoyunda belki de ‘Turkexit’ diye haberleştirilecek olan AB referandumu en yakın olasılık bence.
Muhalefetin de sazan gibi atlayacağı, millete ‘Türkiye AB ile müzakerelere devam etsin mi’ diye sorulacak bu referandumda hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacağı için sorun yok.
Neden mi?
Türkiye’nin AB ile en büyük bağı olan Gümrük Birliği’ni sona erdirebilecek bir irade hükümet tarafından ortaya konulamayacağını düşünüyorum.
Dolayısıyla da zaten hiç girmediğimiz AB’den çıkalım mı, diye millete sorulmuş olacak.
Peki, ne faydası olacak?
Turkexit referandumunda alınacak yüksek oy, 16 Nisan’daki referandumda beklentilerin altında kalan ‘evet’ oranının açtığı yaranın sızısını, bir nebze de olsa dindirebilir.