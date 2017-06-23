Türkiye ekonomik kıyametini yaşayacak!

“Gölgesini satmadığı ağacı kesen” kapitalist anlayış, insanlığa kan ve gözyaşı getirdi. “Kaynaklar sınırlı” yalanı ile sürekli, savaşlar çıkarttı, güçlü olanların kaynağa çökmesine neden oldu.
Adaletin gücü yerini, gücün adaleti aldı.
Ülkelerin kimini “demokrat” değil diye işgal etti, kimini, krallıkla yönetildiği halde “demokrat” kabul etti, kapitalizmin başı ABD ve yardımcı çocukları Avrupa…
Şimdi Batı sistemi çöküşün eşiğinde, öyle bir domino etkisiyle ülkeler aşağı devrilecek ki, dünya küçük dilini yutacak.
Neden mi?
Kapitalizm bitti!
Batı medeniyeti uzatmalara oynuyor!
Çok bile sürdü…
Neden mi, çünkü sistemleri çöktü.
Kapitalizm bitti!
Sosyalizm bittiğinde Sovyet Rusya’sı çökmedi mi, dağılmadı mı? Kapitalizm çöktüğünde ABD’nin dünyayı kurtaracağını mı sanıyorsunuz.
ABD’nin 17 trilyon dolar üzerinde borcu var. Trump’ı getirdiler ki, eşkıyalık ve zorbalık yapa, başladı nitekim zorbalığa ama asla uzun sürmeyecek.
ABD bir balon oluşumudur!
Karşılıksız paralarında boğulacak.
Bu balon patladığında Batı matı kalmaz. Nitekim bu balon, kesinlikle patlayacak.
Sevgili Peygamberimiz “İran ve Bizans yıkılacak” diye ifade buyurduğunda, açlıktan karınlarına taş bağlamış bir avuç sahabe, ona inanmışlardı. O zaman dünyanı iki büyük kutbunun yıkılacağına, ancak birkaç nasipli inanır.
Prof. Dr. Haydar Baş, yazdığı Milli Ekonomi Modeli ile seçim meydanlarında “Bana inanın, ben Avrupa ve Amerikalıyı Türkiye’de işçi yapacağım” dediğinde, ona biz nasipliler inanmıştık.
“Bir yılda Avrupa’yı, iki yılda Amerika’yı geçeriz, benim tezim dünyayı kurtarır” dediğinde ona gülenler, şimdi yükselen Çin’i, Rusya’yı, BRICS’i kutsuyorlar.
Fakat onlarda Baş Modeli, Haydarizm’i orasından burasından alarak, bu işi fazla götüremezler. Sistemin tamamı alınmadıkça, ülkeler emek ve üretimleri karşılığında kendi para birimlerini devreye koymadıkça, alışkanlık yapmış kapitalist anlayışlar terk edilmedikçe, olmaz.
Dünya yeni bir sisteme doğru gidiyor ve bu sistem, “kaynakların sınırsızlığı” tezinde, ete kemiğe bürünmüş Haydar Hoca modeli…
“Kaynaklar Sınırsız” diyorlar, “Milli Paralarla Ticaret” diyorlar. Hadi saklayın Haydar Hoca’yı da, göreyim sizi!
Türkiye, öyle bir ekonomik patlama yaşayacak ki, “bunlar bu işi nerden biliyorlardı?” diye, eski yazdıklarımızı okuyacaklar. “Haydar Baş ne demişti?” diye, her yerde onun sözlerinin peşine düşecekler, fakat iş işten geçecek.
Türkiye ekonomik kıyametini yaşayacak!
Borçlanmayla sağlanan suni cennetten, cehennemin gerçeklerinde gözlerini açacak. Yani Batı batsa ne olur, çıksa ne olur, bu anlamda… Türkiye kapitalizm molozu altında kaldıktan sonra…
Türkiye’de her sekiz kişiden biri sosyal yardım alıyor, hayatını öyle idame ettiriyor. Haciz ve borçlardan, aileler dağılıyor. Bizim kıyametimiz ayrı ama dünya bir ekonomik kıyamet yaşayacak.
Ekonomik çöküşler, hükümetleri hallaç pamuğu gibi atacak. Elinde ekonomik reçeteleri olmayan hükümetler, tuz buz olacak. Hepsinin adı tarihe karışacak. İnsanlar idarecilerin evlerini dahi yağmalayacaklar.
Biz bütün bu gerçekleri, köşemizde onlarca defa yazdık ama Müslüman olduğumuz için sözümüz para etmedi. Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Jim Rogers “iki yıl içinde tüm zamanların en büyük krizi gelecek” dedi. Devletlerin iflas edeceğini ve Batı medeniyetinin çökeceğini söyledi. Prof. Dr. Haydar Baş2ın onlarca yıldır söylediğini artık küresel bir tefeci söyledi ve tası tarağı toplayıp Çin’e yerleşti. Müslüman’a inanmayanlar belki bu gavura inanır diye yazının sonuna koydum dediklerini.