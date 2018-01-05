Uyuşturucu ve siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere çağrı yaparak “okul önlerinde uyuşturucu satanların bacaklarının kırılması” talimatını verdi.
Tamam, ortada suç var, suçlu var ama bunu önlemenin yolu polisin bacak kırması mı olmalı?
Polis, bundan sonra suçlularla mücadelede “bacak kırma” dönemine girmişse hukuk devleti, suç ve ceza kavramı çöpe atıldı demektir.
Kaldı ki, eğer bacak kırılacaksa, uyuşturucuyla mücadelede okul önlerinde uyuşturucu satanlara gelinceye kadar “bacağı kırılacak” çok kişi var demektir.
Okul önlerinde satılan “uyuşturucu” bir
sonuçtur. Sonucu giden sürecin sorumlularını bulup onların bacaklarını kırmaya kimse yanaşmaz. Türkiye, uyuşturucuyla gerek üretim gerek satış anlamında mücadelede gereken başarıyı ortaya koyamamıştır.
Ülkede her yıl bir tonlarca uyuşturucu yakalanmasına rağmen transit ülke konumunda. Dünya uyuşturucu üretimin yüzde 92’sini karşılayan Afganistan’da uyuşturucu tarlaları Amerikan askerlerinin göz önünde ekilip, biçiliyor. Kabil’in orta yerinden geçen nehrin iki yanında her gün uyuşturucu pazarı kuruluyor. Kabil, malumunuz Amerikan kontrolünde!
Türkiye, Afganistan’ın, Avrupa’ya eroin sevk trafiğinin güzergâhında bulunması nedeniyle büyük risk altında. Afganistan’dan Avrupa’ya giden eroinin ne kadarı gidiyor ne kadarı Türkiye’de kalıyor, bilmiyoruz.
Ancak Türkiye, onarılması için büyük çaba gösterdiğimiz Afganistan’dan gelen uyuşturucu akımını önleyebilmiş değil.
Eğitimliler ve zenginler tarafından kullanılan kokain ise Nijeryalılar tarafından ülkeye sokuluyor. Kokain piyasası Nijeryalıların elinde. Nasılsa vize filan yok. Türkiye Afrikalıların yolgeçen hanı oldu.
Son yılda uyuşturucu kullanımından ölenlerin sayısı 2 bin 148 kişi. Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz.
Son 3 yılda tedavi görenlerin sayısı 680 bin.
“Alo 191” diye bir hat var. Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı. Buraya son 2.5 yılda toplamda 106 bin 112 çağrı geldi. Bunların 73 bini uyuşturucu bağımlısı.12 bini destek talep etti.
Son 2.5 yılda uyuşturucuyla mücadele kapsamında sadece ilaç ve tedavi masrafları için 147 milyon 346 bin 531 lira harcandı.
Uyuşturucu kullanımındaki artış son 10 yılda yüzde 200.
Uyuşturucu kullanım yaşı 10’a indi.
Sahi bu vahim tablonun sorumlusu kimler?
Bonzai Türkiye’ye ilk olarak 2010 yılında girdi. Ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs, Uzak Doğu ve Rusya’dan geliyor. Bu sentetik zehrin gramı 1 liraya kadar satılıyor, yani sudan ucuz! İstanbul’da neredeyse her gün Bonzai komasına girip sokağa yığılanların haberleri yayınlanıyor.
Bonzainin ülkeye girişini önleyemeyen kimler?
Bu zehir, dünyanın birçok ülkesinden bu kadar rahat bir şekilde nasıl ülkemize giriyor?
Siyasetçi, rahatlıkla “bacak kırma” edebiyatı yaparak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.
İyi de kardeşim bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, sürekli “ülkenin çıtasını yükselttik” deyip hava atıyorsunuz, uyuşturucu batağına düşen bu gençlerin dramını hiç görmediniz?
“Yükselen uyuşturucu kullanım çıtası” sizi hiç mi endişeye sevk etmedi?
Sokaklarda krize giren çocukların ağlanacak fotoğrafını hiç mi seyretmediniz?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon, Of’ludur. Bugün rüyada bile görseniz inanmayacaksınız Of ‘un köylerinde bile tarlalarda, ormanlık arazilerde uyuşturucu üretimi yapılmaktadır. Açın bakın haberlere, jandarmanın operasyonlarını görün. Hakkâri dağlarından Karadeniz ormanlarına kadar ülkenin her noktası kaçak kenevir ekim ve uyuşturucu üretim alanı haline gelirken neredeydiniz?
Türkiye’nin en dindar-muhafazakar profilini veren yerlerinde bile kaçak kenevir yapılırken devlet neredeydi?
Mesele “bacak” kırmak değil “kafayı” çalıştırmaktır. Bu ülke, bu topraklar, bu köyler, bu insanlar, bu coğrafya nasıl bu hale geldi?
Uyuşturucu ve siyaset
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere çağrı yaparak “okul önlerinde uyuşturucu satanların bacaklarının kırılması” talimatını verdi.