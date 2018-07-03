Vakit zam vakti…

Kapitalist-liberal ekonomi yönetimlerinin vergi, zam ve borçlanma dışında herhangi bir gelir kalemlerinin olmadığını artık hepimiz biliyoruz… Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş beyden öğrenmiş olmalıyız, kapitalizmi sessiz bir devrimle tarihe gömdüğü 2005’ten beri bunları anlatıyor.
Öğrenmediysek; aklımızı başımıza getirinceye dek başımıza taş gibi yağacak sağanak zamlarla öğreneceğiz.
AKP iktidarının ekonomi anlayışı üçüncü sınıf liberalizm.
Türk milleti ve devletinin tüm kaynakları, madenleri ve işletmeleri ne var ne yok özelleştirme adı altında satılarak bugünlere gelebildik.
Sürdürülebilir borçlanma anlayışıyla devlet-millet borca-faize batarak sona vardık.
Bundan sonrası yok…
İktidar faizleri artırmasına rağmen borç veren yok… Yeniden IMF’ye selam devri açıldı.
2003 yılı ile 2018 Haziran sonu itibariyle dış ticaret açığımız 980 milyar dolara vardı.
Cari açığımız patladı… 2003 yılı ile 2018 Haziran sonuna kadar yaklaşık “1 milyar 130 milyon dolar cari açık” verdik.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından 2002 yılına kadar geçen 80 yılda toplam 57 milyar dolar cari açık verilmişti.
Önümüzdeki bir yılda 189 milyar dolar ödeme var.
Varın, hesabınızı siz yapın!
Toplam borç 1 trilyon doları aşmış.
2.5 trilyon dolar vergi toplanmış.
Her şey satılmış, özelleştirme geliri denmiş…
Ama neticede para yok… Kasa tamtakır, kuru bakır!
Bu süreçte Cumhuriyet mirası en kârlı işletmelerimizi, madenlerimizi, topraklarımızı, Akdeniz ve KKTC açıkları başta olmak üzere bölgedeki haklarımızı kaybettik.
Prof. Dr. Baş, Milli Ekonomi Modeli, milli para diye diye dilinde tüy bitti. Devlet-millet dinlemedik… Çanağımıza borç doğradık, faiz doğradık, her şeyimizi bedavaya satış doğradık. Şimdi zam geliyor, icra geliyor, haciz geliyor.
Bu böyledir; ne doğrarsan çanağına, o gelir kaşığına!
Kamu maliyesini yürütmek ve borç ödemesi yapmak için borçlanma faizi yüzde 16’lara çıkartıldı, ama kuruş veren yok, tık yok…
Ekonomi anlayışımızı liberalizme endeksleyip ülkemizi batırarak; ecnebilere, devlet ve milletimizden ağır tavizler kopartmalarının yolunu açtık.
Bu arada, iktidarın muhatap olduğu, 1 trilyon dolar borç karşılığında ne iş yapıldı, sorusunun cevabı, tek cevabı var: Duble yol…
Lakin kendi açıklama ve soru önergelerine verdikleri cevaba bakılırsa; hesap, kedi buysa et nerede, et buysa kedi neredeye dönüşüyor.
İstanbul milletvekili Hasan Macit’in soru önergesine, sayın Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken, 1 km duble yolun maliyetini 2003 yılında 1 milyon 307 bin TL, 2006 yılında 3 milyon 476 bin TL, 2007 yılında ise 3 milyon 81 bin TL olarak veriyor.
On sene sonra aynı Yıldırım, 15 senede 19 bin 900 kilometre bölünmüş yol yapıldığını açıklıyor. Yıldırım, örneğin 1 kilometre duble yol yapımının 500-600 bin TL olduğunu, buna karşılık 20-23 santimetrelik asfalt yapımının ise 1 milyon ile 1 milyon 300 bin TL maliyeti olduğunu açıklıyor.
Bu kadar farklı ve oynak fiyat elbette mide
bulandırıyor.
Kendi rakamlarıyla tüm duble yolları 20 bin km olarak topluyoruz, çarpıyoruz; ortaya çıkan rakam diş kovuğunu doldurmuyor. 30 milyar TL çıkıyor; yani toplam 6-7 milyar dolar… Olsun 10 milyar dolar!
1 trilyon dolar borç nerde, 10 milyar dolar nerde!
Köprüler, Marmaray, havalimanı filan zaten yap-işlet-soy-devret modeliyle yapılmış, iktidar tek kuruş harcamamış; oralardan geçen vatandaş da ödüyor, geçmeyen vatandaş da… Bunlar da milletin sırtında!
Bu borç nasıl kapanacak… Milletin sırtından alınacak zamla, vergiyle!
Vakit zam vakti…
Nitekim 95 TL olan mutfak tüpü 108 TL oldu.
Avrasya tüneline, köprü geçişlerine, otoyollara yüzde 40 zam.
Doğalgaza yüzde 20 yaz zammı… Nasılsa yazın yakmıyoruz; kışın görürüz!
Benzine, mazota zam.
Patatese, soğana-sarımsağa zam.
Mercimeğe, nohuta, kuru fasulyeye, temel gıda maddelerine zam!
Taviz ve faizle alınacak borç, vergi ve zamdan başka çareleri ve yolları yok.
Tek adam kabinesine, borç alabilmek için İngiliz ve Amerikan sermayesi ile arası olan maliyeci aranıyor. Kemal Derviş’in bir anda tombaladan çıkması gibi, duymadık isimlere rastlarsanız şaşmayın.
Ama batmaya devam edeceğiz.
Yeni süreçte Türk devleti ve milleti, Prof. Dr. Baş’a kulak vermemenin madden ve manen çok ağır maliyetiyle boğuşacak. Soluğu seçimde alacağız.
Vakit zam vakti
Kapitalist-liberal ekonomi yönetimlerinin vergi, zam ve borçlanma dışında herhangi bir gelir kalemlerinin olmadığını artık hepimiz biliyoruz… Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş beyden öğrenmiş olmalıyız, kapitalizmi sessiz bir devrimle tarihe gömdüğü 2005’ten beri bunları anlatıyor.