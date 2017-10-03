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3. hafta başlıyor

Efeler Ligi'ne 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

03 Ekim 2017 Salı 11:22
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3. hafta başlıyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. haftanın maç progamı şöyle:

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş (Atatürk)

17.30 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-İnegöl Belediyespor (Torul)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Maliye Piyango (GS Park Voleybol)

18.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (Atatürk-Vestel Venus)

AA

Anahtar Kelimeler:
Haftanın ProgramıTürkiye Voleybol FederasyonuVoleybolVoleybol Efeler Ligi
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