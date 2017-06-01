Ana hedef Avrupa Şampiyonası

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Josko Milenkoski, 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.



Voleybol da 2017 FIVB Dünya Ligi C2 Grubu maçları öncesi basın toplantısı Ankara'da yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda 2-4 Haziran 2017 tarihlerinde organize edilecek karşılaşmalar öncesi, Ankara Green Park Hotel'de düzenlenen basın toplantısına TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, FIVB Yöneticisi Majore Louis Timba, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Josko Milenkoski ve takım kaptanı Arslan Ekşi, Çin Milli Takımı Başantrenörü Raul Lozano ve kaptan Weijun Zhong, Hollanda Milli Takım Başantrenörü Gido Vermeulen ve kaptan Jasper Diefenbach, Mısır Milli Takımı Başantrenörü İbrahim Fakhr El Din Mohamed ve oyuncu Mamdouh Andel Rehim katıldı.

TVF Asbaşkanı Göksu, açılış konuşmasına Şırnak'ta dün akşam şehit olan güvenlik görevlilerine rahmet dileyerek başladı. Dünya Ligi'ni Türkiye'de ikinci kez organize ettikleri için mutlu olduğunu dile getiren Göksu, "Dünyanın dört bir yanından takımların gelmesi ülkemiz açısından güzel bir durum. Takımları ülkemizde ağırlamaktan çok mutluyuz." dedi. FIVB Yöneticisi Majore Louis Timba da "Bu elit organizasyonun yeniden Türkiye'de organize ediliyor olması, Türkiye'nin daha önceki organizasyonlarda ne kadar başarılı bir ev sahipliği yaptığının göstergesidir." diye konuştu.

Türk Milli Takımı Başantrenörü Josko Milenkoski ise geçen yıl, Dünya Ligi'nde Dörtlü Final oynayan bir milli takımın başında yer aldığını anımsattı. Milenkoski, "Bu yıl bu başarıyı yeniden elde etmek biraz daha zor olacak. Çünkü geniş kadromuzda yer alan 21 oyuncumuzdan 8'i sakatlıklarla boğuşuyor. Ana hedefimiz 2017 Avrupa Şampiyonası Finalleri." ifadelerini kullandı. Kaptan Arslan Ekşi de sakat oyuncuların fazla olduğunu vurgulayarak, "Sahada kesinlikle savaşan bir milli takım olacak. Hedefimiz 3'te 3 yapmak." diye görüşlerini aktardı. Çin Milli Takımı Başantrenörü Lozano, Çin'in uzun yıllardan beri ilk kez yabancı bir başantrenörle çalıştığını hatırlatarak bu görevi yapmaktan duyduğu gururu ifade etti. Hollanda Milli Takımı'nın başantrenörü Vermeulen de Dörtlü Final'de yer alabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Mısır Milli Takımı Başantrenörü Mohamed ise turnuvaya hazır geldiklerini söyledi.

Milli takım kadrosu

A Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar: Alperay Demirciler, Metin Toy (Fenerbahçe), Arslan Ekşi, Caner Pekşen, Mert Marko Matic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Baturalp Burak Güngör, Emre Savaş (Ziraat Bankası), Burutay Subaşı, Caner Dengin, Emre Batur, Faik Samet Güneş, Hasan Yeşilbudak (Halkbank), Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu (Arkas Spor), İzzet Ünver, Yüksel Budak (Maliye Piyango), Murat Yenipazar (Hypo Tirol), Serhat Coşkun (Afyon Belediyespor Yüntaş), Yasin Aydın (Galatasaray).

Öte yandan, kadroda yer alan sporcular Emre Savaş, Metin Toy, Burutay Subaşı, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Marko Matic, Faik Samet Güneş ve Burak Güngör'ün tedavi süreçlerinin TVF Sağlık Kurulu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Maç programı

Organizasyonda maç programı şöyle:

Yarın

14.00 Hollanda-Mısır

17.00 Türkiye-Çin

3 Haziran Cumartesi

14.00 Çin-Hollanda

17.00 Mısır-Türkiye

4 Haziran Pazar

14.00 Türkiye-Hollanda

17.00 Mısır-Çin

Milliler, Japonya ve Çin'e gidecek

Organizasyon, Ankara'da oynanacak C2 Grubu karşılaşmalarının ardından E2 Grubu maçları için 9-11 Haziran'da Japonya'nın Takasaki şehrine taşınacak. Takasaki'deki karşılaşmalarda Türkiye, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Güney Kore ve Slovenya ile oynayacak. Türkiye, üçüncü hafta maçlarını ise G2 Grubu'nda yapacak. Son grup mücadeleleri 16-18 Haziran'da Çin'in Kunshan şehrinde oynanacak. Türkiye, ev sahibi Çin, Japonya ve Avustralya ile karşılaşacak.

Statü

Grup maçlarından sonra sıralamaya göre tüm takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar bir havuzda birleşecek. Tüm takımlar içinde en çok galibiyeti alan üç ekibin yanı sıra ev sahibi Avustralya'nın da katılımıyla FIVB Dünya Ligi 2. Grup Final Etabı, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya'nın Gold Coast şehrinde organize edilecek.