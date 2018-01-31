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Arkas'a İtalyan rakip

Arkas, Avrupa kupalarında 95. maçına çıkacak

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
Arkas'a İtalyan rakip

Arkas Spor, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Diatec'i konuk edecek.

Grupta oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Arkas Spor, 1 puanla son sırada yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta 3-0 yenildiği Trentino Diatec ile yarın İzmir'de karşılaşacak. Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakemler Yunanistan'dan Michail Themelis ile Fransa'dan Fabrice Collados görev yapacak.

Grubun diğer maçında ise Noliko dün Zaksa'yı 3-2 mağlup etti. Avrupa kupalarında 95. maçına çıkacak Arkas Spor'un 53 galibiyet ve 41 yenilgisi bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CEV Şampiyonlar LigiArkas SporTrentino DiatecVoleybol
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