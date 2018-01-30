Arkas destek bekliyor

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında İtalya'nın Trentino Diatec takımını konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, seyircilerinin desteğiyle müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Özden, yaptığı açıklamada, Trentino Diatec'in İtalya liginde zirve yarışı verdiğini kaydetti. Rakiplerinin kadrosunda çok kaliteli oyuncuları bulundurduğunu aktaran Özden, "Kolay bir maç olmayacak ama Arkas Spor olarak geçmişte çok zorlu engelleri başarıyla geçmiş bir kulübüz. İzmir seyircisinin coşkulu desteğiyle Trentino Diatec karşısında üstünlük kurup salondan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Arkas Spor ile Trentino Diatec arasında 1 Şubat Perşembe günü Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.