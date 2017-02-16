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Arkas hedeflerinden birine ulaştı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde adını 12'li play-off turuna yazdıran Arkas Spor, hedeflerinden birine ulaştı

16 Şubat 2017 Perşembe 13:01
Arkas hedeflerinden birine ulaştı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı 3-2 yenerek, son maçlar öncesinde adını 12'li play-off turuna yazdıran Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, organizasyonda bir üst tura çıkarak sezon başındaki hedeflerinden birisine ulaştıklarını bildirdi.

Hoag, yaptığı açıklamada, son maçlarda kendi oyunlarını sergilemekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. VfB Friedrichshafen karşısında bazı şeyleri iyi yaptıklarını belirten Hoag, "Amacımız maç içinde süreklilik kazanmak. Özellikle Sanchez ve Bravo tecrübe olarak takıma katkı veriyor, dün Yiğit ve Hasan kenardan gelip iyi iş çıkardılar. Takım olgusunu sahaya iyi yansıttık. Manşette, topu karşılaşmada biraz sıkıntı yaşadık, bunu düzeltmemiz lazım." diye konuştu. Hoag, gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını ancak artık bu haftaki Efeler Ligi'nde oynayacakları Galatasaray HDI Sigorta maçını düşündüklerini belirterek, "Bir üst turda tüm takımların kalitesi ortada. Kuradan sonra rakibimizin belirlenmesiyle takımı hazırlayacağız. Sezon başındaki hedeflerimizden birisi Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktı, hedeflerimizden birisine ulaştık." ifadelerini kullandı. Bu sezon ile Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez mücadele eden Arkas Spor, 2012'de dörtlü finale yükselerek, bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu. Mavi-beyazlı ekip, daha önce 2011-2012, 2012-2013 ve geçen yıl gruptan çıkmayı başarmıştı.

Son Güncelleme: 22.02.2017 16:39
Anahtar Kelimeler:
VoleybolGlenn HoagArkas Spor
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