Arkas iyi başlamak istiyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftasında 24 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, sarı-kırmızılıları yenerek lige galibiyetle başlamak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, tüm takımlara sakatlıktan uzak, centilmence ve iyi bir sezon geçirmelerini diledi. Kadrolarını kaliteli ve hedeflerine uygun isimlerle güçlendirdiklerini kaydeden Özden, "Hazırlık maçlarıyla eksiklerimizi giderip yeni oyuncuların uyum sorununu en aza indirdik. Sezonun ilk maçında konuk edeceğimiz Galatasaray'ı yenerek zorlu maratona galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı pazar günü salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Galatasaray maçı, 24 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu sezon Efeler Ligi'nin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek Arkas Spor, transfer döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan libero Burak Mert, orta oyuncu Marko Matic, Galatasaray'dan pasör çaprazı Adis Lagumdzija, Alman smaçör Christian Fromm ve Sırp pasör Nikola Jovovic ile kadrosunu güçlendirdi.