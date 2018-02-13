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Arkas tur için şansını zorlayacak

Arkas Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu

13 Şubat 2018 Salı 14:59
Arkas tur için şansını zorlayacak

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın Belçika'nın Noliko takımını ağırlayacaklarını hatırlattı. Grup'ta daha sonra Polonya'nın Zaksa ekibiyle karşılaşacaklarını vurgulayan Özden, şunları kaydetti: "İki maçı da kazanarak gruptaki diğer maçları bekleyeceğiz. Bu anlamda İzmir seyircisinden Noliko müsabakasında büyük destek bekliyoruz. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi amaçlıyoruz. Gruptaki son 2 maçımızı kazanarak bir üst tura yükselme şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. İşimiz kolay değil ama mücadele edeceğiz."

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar LigiVoleybolüst TurTakımArkas Spor
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