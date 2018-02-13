Arkas tur için şansını zorlayacak

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın Belçika'nın Noliko takımını ağırlayacaklarını hatırlattı. Grup'ta daha sonra Polonya'nın Zaksa ekibiyle karşılaşacaklarını vurgulayan Özden, şunları kaydetti: "İki maçı da kazanarak gruptaki diğer maçları bekleyeceğiz. Bu anlamda İzmir seyircisinden Noliko müsabakasında büyük destek bekliyoruz. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi amaçlıyoruz. Gruptaki son 2 maçımızı kazanarak bir üst tura yükselme şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. İşimiz kolay değil ama mücadele edeceğiz."