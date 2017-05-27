Aslan voleybolda da iddialı geliyor

Galatasaray Kulübü Voleybol dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce , sarı-kırmızılı kadın voleybol takımını, mücadele edeceği tüm kulvarlarla başarıya taşıyacak bir kadro kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüce, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın sınırlı bir bütçeyle geride kalan sezonda önemli başarılara imza attığını belirterek, gelecek sezon da aynı şekilde yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final oynayan sarı-kırmızılı ekibin, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatan Yüce, "Galatasaray oynadığı tüm kulvarlarda şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ona göre bir kadro yapıyoruz. Konsantrasyonumuz tamamıyla Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna yöneliktir. Hedefimiz Galatasaray markasını voleybolda en yukarıya taşımaktır. Teknik ekibimiz ve bütün şube çalışanlarımızla bunun için kenetlendik. Taraftarlarımızı da buna ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Başarıyı belli bütçeyle yakalamaya çalışıyoruz"

Ali Yüce, kadrolarına önemli isimler dahil ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimizde ilk kez davetiye olmadan, hak ederek CEV Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne uygun ve oraya hak edecek bir kadro yapacağımın sözünü, taraftarlarımıza ve Galatasaray camiasına vermiştim. Transfer son sürat devam ediyor. Türkiye voleybol tarihinin en iyi kadın sporcusu Neslihan Demir Güler'i transfer ettik. Bunun için gerçekten çok uğraştık. Büyük oyuncuların transferi çok kolay olmuyor. Bu transferlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Transferde çok aşırı paralar harcamayacaklarını aktaran sarı-kırmızılı yönetici, şunları kaydetti: "Başarıyı belli bütçeyle yakalamaya çalışıyoruz. Transfer yapacağız ama bu belli bir bütçe çerçevesinde olacak. Uygun olan transferleri yapacağız. Uygun olan transfer kötü transfer değildir. Formaya, başarıya aç oyuncuları alacağız. Bunlarla başarılı olacağız. Galatasaray'da takım Şampiyonlar Ligi'ne veya belli bir kupaya gidiyor diye para harcanmasına karşıyım. Geçen seneki bütçenin içerisinde kalarak tekrar başarılı olacak bir takım inşa etmeye çalışacağım. Bunda başkanımız ve yönetim kurulunun büyük desteği var. Onlara da tekrar teşekkür ediyorum."

Yüce, geçen sezonki kadrolarını büyük oranda koruduklarını dile getirerek, "Kadromuzdaki gençler muhafaza ediliyor. Bazı gençleri tecrübe kazanmaları için başka takıma da gönderebiliriz. Nihan Güneyligil voleybolu bıraktı, onun yerine bir transfer yaptık. Nadia Centoni herhalde İtalya'ya dönecek. Onun yerine Neslihan'ı aldık. Ayrıca Rusya Milli Takımı'nda oynayan Tatiana Kosheleva'yı transfer ettik. 1-2 önemli transferimiz daha olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Verilen göreve layık olmaya çalışıyorum"

Ali Yüce, takıma yönelik bireysel katkılarıyla ilgili soruyu, "Ben Galatasaray Kulübü'ne değer katacak kadar önemli biri olduğumu düşünmüyorum. Galatasaray Kulübü çok değerlidir ve Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Taraftarı ve camiayı mutlu etme anlamında bir katkım olduysa gurur duyarım. Ben sadece bana verilen göreve layık olmaya çalışıyorum." şeklinde yanıtladı. Yüce, Galatasaray'ın bu sezon futbolda istenilen başarıya ulaşamamasının birçok nedeni olduğunu anlatarak, "Voleybol ile futbolu hiçbir zaman kıyaslamam. Futbolda işlerin voleybol kadar kolay olduğuna inanmıyorum. Taraftar voleybolda yaptıklarımızdan mutlu oluyorsa çok sevinirim. Bir taraftar bile mutlu olsa benim için büyük bir onurdur. Yönetim olarak bütün branşlarda çalışmalarımız sürüyor. Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.