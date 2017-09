Avrupa Şampiyonası'na hazırırız

Milli voleybolcular Gözde Kırdar Bracceschi ve Merve Dalbeler, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde 22 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek 2017 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi.

Milli sporcular, ay-yıldızlı ekibin Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın deneyimli smaçörü Gözde, Dünya Şampiyonası elemelerinden sonra başantrenör Giovanni Guidetti'nin kendilerine dinlenme şansı verdiğini belirterek, "Grand Prix dönemini dinlenerek geçirdik. Bazılarımızın buna ihtiyacı vardı. Başladığımız günden beri iyi çalışıyoruz. Fiziksel, kondisyon ve taktik anlamda güçlü antrenmanlar yapıyoruz. Altı hazırlık maçı oynadık. Özellikle Sırbistan'a karşı aldığımız iki galibiyet, kendimize güven ve gerçek oyunumuzu görme açısından bizim için çok önemli. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Herkes madalyayı çok istiyor. Turnuvada hazır bir takım görecekler." diye konuştu.

Gözde Kırdar Bracceschi, C Grubu'nda Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rusya ile ilk gün oynamamıza çok seviniyorum. Çünkü her zaman Rusya'ya ters gelen bir takımız. Oynadığımız her turnuvada Ruslara karşı iyi mücadele ettik. Ya yendik ya da 3-2 gibi bir skorla kaybettik. Rusya maçından çok umutluyum. Onlardan korkmuyoruz. Rusya maçı çok önemli. Sonrasında da Bulgaristan ve Ukrayna karşılaşmaları var. İnşallah çeyrek finale çıkarız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'a madalya hedefiyle gideceklerini aktaran 32 yaşındaki milli voleybolcu, "Grubu lider bitirmek çok önemli ama lider tamamlamasak da şampiyon olmak istiyorsak tüm rakipleri yenmek zorundayız. Gruptan lider çıkamazsak dünyanın sonu değil ama madalya bizim için en büyük hedef. Doğrudan şampiyonluğu kimse söyleyemez çünkü adım adım gitmemiz gerekiyor. Azerbaycan'a madalya için gidiyoruz. Bence çok güçlü adaylardan biriyiz. İstediğimiz takım oyununu ortaya koyacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Merve Dalbeler: "Herkesin düşüncesi madalya kazanmak"

A Milli Takım'ın liberolarından Merve Dalbeler ise Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını ve ekipteki herkesin madalya kazanmayı düşündüğünü söyledi.

Grupta 3 zorlu maç yapacaklarını anlatan 30 yaşındaki milli voleybolcu, şunları kaydetti: "Turnuvaya hazırız ve heyecanı başladı. Herkesin düşüncesi madalya kazanmak ama ondan önce grupta oynamamız gereken birbirinden zorlu üç maç var. Hazırlık döneminde hem Almanya hem de Sırbistan ile maç yaptık. Sırbistan, hep madalyaya oynayan ve son dönemde çıkışta olan bir ekip. Onlara karşı iyi sonuçlar elde ettik. İnşallah hazırlık sürecindeki performansımızın üstüne koyarak, turnuvaya iyi başlamak istiyoruz. İnşallah çalışmalarımızı sahaya yansıtırız."

Grup maçlarına iyi başlamanın önemine değinen Merve, "Zor bir grupta mücadele edeceğiz. Turnuvaya nasıl başlarsanız öyle gider. Baştan işi sıkı tutmak istiyoruz. İlk maç Rusya'yla ve şakası yok. Şampiyonanın favorilerinden biri. Rusya maçını galip tamamlarsak, finale kadar gideceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merve Dalbeler, grup birinciliğinin en büyük amaçları olduğunu dile getirerek, "Gruptan lider çıkmak çok önemli. Çünkü lider takımın bir maç dinlenme şansı olacak. Her maç bizim için çok önemli. Hepsine ayrı konsantre olmamız gerekiyor. Bir sayının bile kıymeti var. Grup birinciliği bizim için en büyük amaç." diye konuştu.