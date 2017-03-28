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Baraj maçları başlıyor

Efeler Ligi'nde İzmir'de oynanacak baraj etabının maç programı belli oldu

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Baraj maçları başlıyor

Voleybol Efeler Ligi'nden düşecek takımların belirleneceği ve İzmir'de oynanacak baraj etabı maçlarının programı belli oldu.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da çift devreli lig usulüyle oynanacak müsabakalarda normal sezonu 9 ila 12. sıralarda bitiren Beşiktaş, Afyon Belediyesi Yüntaş, Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor mücadele edecek. İlk devre maçları 1-3 Nisan'da, ikinci devre müsabakaları ise 8-10 Nisan'da oynanacak. Takımlar, normal sezondaki puanlarını baraj etabına taşıyacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde son iki sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.

Baraj etabı öncesinde puan durumu ve maç programı şöyle:
Takımlar                         OGMASVSP
1. Beşiktaş                 22715305023,22
2. Afyon Belediyesi Yüntaş22814305123,15
3. Tokat Belediye Plevne22616345618,48
4. Şanlıurfa Memleketspor220228661,075

Maç programı

1. Devre
1 Nisan Cumartesi:
15.00 Beşiktaş-Şanlıurfa Memleketspor
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Tokat Belediye Plevne

2 Nisan Pazar:
15.00 Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyesi Yüntaş 
17.00 Tokat Belediye Plevne-Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi:
16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor
18.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş

2. Devre
8 Nisan Cumartesi:
15.00 Şanlıurfa Memleketspor-Beşiktaş
17.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediyesi Yüntaş

9 Nisan Pazar:
15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Şanlıurfa Memleketspor
17.00 Beşiktaş-Tokat Belediye Plevne

10 Nisan Pazartesi:
15.00 Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş
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