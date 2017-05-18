Başarıya rağmen memnun değil

Kadın voleybolunda CEV Şampiyonlar Ligi'nin ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da kupayı alan VakıfBank'ın antrenörü Giovanni Guidetti, uluslararası alanda iyi bir sezon yaşadıklarını ancak Türkiye'de istedikleri başarıya ulaşamadıklarını söyledi.

Guidetti, yaptığı açıklamada, kendileri için asıl motivasyonun her zaman daha iyisini gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Çok iyi sezon geçirdik ama mükemmel değildi. Türkiye sınırları dışında iki kupa aldık ama Türkiye'de istediğimizi alamadık." dedi. Gelecek sezon hem Türkiye içinde hem de yurt dışında bütün kupaları almak istediklerini vurgulayan Guidetti, bu sezon elde ettikleri başarının ardından bir motivasyon düşüklüğünün olup olmayacağı sorusunu, "Bizim için asıl motivasyon bu olacak. Her kupayı kazanmayı istemek gerçek motivasyonumuz olacak. Bu sezon Türkiye Kupası'nda hazır değildik. Fenerbahçe o seviyedeydi. Ligdeki Galatasaray serisinde aklımız tamamen Treviso'daydı. Bu sonuçlar Türkiye liginin kuvvetli olduğunu gösteriyor." diye yanıtladı. Uluslararası alanda aldıkları iki önemli kupadan dolayı oyuncularıyla ve yardımcılarıyla gurur duyduğunu kaydeden İtalyan çalıştırıcı, "Bütün sezon çok sıkı çalıştık. Son bir aya kadar bunun meyvelerini topladığımızı söyleyemeyeceğim ancak son bir ayda istediğimizi aldık. Çalıştıklarımızın karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.

"Bir sır varsa, çok çalışmak"

Elde ettikleri başarılarda sırlarının ne olduğu yönünde soruyu yanıtlayan Giovanni Guidetti, şunları söyledi: "Bu işin sırrı olduğunu söyleyemem. Çok iyi oyuncularla, çok iyi ekiple çalışıyoruz. Bir sır varsa bu olabilir. Bütün oyuncular, teknik ekip VakıfBank için neleri kazanabileceğimizi biliyor. Sezon başı çok ilginç oldu. En başta Türk oyuncu kalitemize güvendik. Kübra, Naz, Gizem ve Gözde, kendi pozisyonlarında Avrupa'nın en iyi oyuncuları. Asli olarak Türk oyuncularımıza güvendik. Dört yabancı kullanmaya karar verdik. Ligde oyuncu sayısı da buydu. Lonneke, Milena ve Kimberly'yi tutarak iyi iş yaptık." Takıma Zhu Ting'i dahil ettiklerini hatırlatan Guidetti, "Böyle oyuncular takımı tercih ederler. Zhu'nun bizi tercih etmesi önemliydi." değerlendirmesinde bulundu. Takım olarak çok iyi bir harmoni yakaladıklarını ve en önemli özelliklerinin bu olduğunu kaydeden Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi voleybol takımı bir orkestra gibidir. Herkes bir saniyelik açığını kapatmak zorunda. Zaman zaman solist bunu gerçekleştirir. Takım son bir ayda bunu çok iyi başardı. O bir saniyede ne çalmak istediğimizi biliyorduk. Oyuncular, bunu iyi anladıklarını sene sonunda göstermiş oldu. Bir saniye, bir saat hiç fark etmez, üstlerine düşeni yaptılar."

Yeni sezon yapılanması

Uluslararası alanda iki önemli kupayı kazanan takımda bir değişiklik olup olmayacağı sorusuna Guidetti, şu yanıtı verdi: "Büyük değişiklik olmayacak. Güçlü ve kompakt takımımızı korumak istiyoruz. Tabii ki bazı değişiklikler olacaktır. Bazı kişisel veya takımsal sebeplerden değişiklik olabilir ama fazla değişiklik olacağını söyleyemem. 14 oyuncu arasında 3-4 değişiklik olabilir. Bizim şu ana kadarki başarı sırrımız şu; çok fazla şey değiştirme ama hep geliş."



Yeni salon başarıyı getirdi

Sezon başında hizmete giren VakıfBank Spor Sarayı ile iki kupanın birbirine bağlantılı olduğunu anlatan Guidetti, şöyle konuştu: "Bu salonda inanılmaz çalışma ortamı bulduk. Çalışma ortamımız sezon sonunda gelen iki kupanın habercisiydi. Bu salon Avrupa'nın en iyisi, belki de dünyanın en iyi salonlarından biri. Dokuz sene içinde Fenerbahçe veya Galatasaray gibi taraftar grubumuz yoktu. Bu salonla birlikte orada da bir taraftar kitlesi oluşturmaya başladık. Bu da bizi mutlu eden konulardan biri."

"VakıfBank daha iyi antrenör olmamı sağladı"

Uzun zamandır Türkiye'de bulunan ve VakıfBank'ı çalıştıran Giovanni Guidetti, buradaki kariyerinin kendisine ne kattığı yönündeki soru üzerine, "VakıfBank, 9 senede daha iyi olmamı sağladı. Daha iyi insan ve daha iyi antrenör olmamı sağladı. Elde ettiğimiz başarılarda her şeyi verdiler. Bu bile benim için çok büyük bir olay." ifadelerini kullandı. Guidetti, Türk voleybolunun kulüpler bazında kesinlikle dünyanın en iyi seviyesinde olduğunu dile getirdi.



"Şampiyonlar Ligi bizim için daha anlamlıydı"

Aldıkları kupanın hangisinde daha zorlandıkları sorusunu yanıtlayan Guidetti, şunları aktardı: "Zorluk olarak değil, anlam olarak bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi bizim için daha anlamlıydı. Kasımda başlıyorsunuz ve sezon sonuna kadar onunla birlikte geliyorsunuz. O daha uzun bir yolculuk. Takım için anlam olarak çok daha değerli gözüküyor ama onu kazanamazsanız Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gidemezsiniz. Biri beş aylık, diğeri beş günlük serüven."

"Avrupa'da çalışabileceğim daha iyi ortam yok"

Türkiye'deki kariyerini değerlendiren Guidetti, "VakıfBank benimle çalışmak istediği sürece burada çalışmak isterim. Dünya üzerinde ya da Avrupa'da çalışabileceğim bundan daha iyi ortam yok. Verebileceklerin en iyisini verdiler. Ben de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. Benimle çalışmak istedikleri sürece benim başka kariyer planım yok." ifadelerini kullandı. İtalya ile Türkiye'deki insan karakterlerinin birbirine çok benzediğine dikkati çeken Guidetti, "Çok konuşkan, çok sıcakkanlı insanlar. İstanbul'daki trafiği başka kefeye bırakıyoruz. Yaşam tarzını, insan karakterini düşündüğümüzde kesinlikle birbirine çok benzer." değerlendirmesinde bulundu. "İtalya mı Türkiye mi?" sorusunu yanıtlayan Giovanni Guidetti, "Kariyer olarak kesinlikle Türkiye, yemek olarak kesinlikle İtalya, yaşam tarzı olarak baktığımızda da tabii ki İtalya'ya yakınım." diye konuştu.

Türkçe'de en çok sevdiği kelimenin "çalışkan" olduğunu vurgulayan Guidetti, İstanbul konusunda şu görüşlere yer verdi: "Yaşadığım Acıbadem'i çok seviyorum. Her yere yakın. Üsküdar'a, Kalamış'a ve havalimanına yakın. Kuşkusuz İstanbul'da çok fazla yer var. Ortaköy, Bebek de güzel ama hiç gitmedim. Tabii ki Fenerbahçe ve Kalamış'ı tercih ederim."

"Fenerbahçe'nin evinde oynaması çok büyük avantaj"

THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın şansını değerlendiren Guidetti, şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin evinde oynaması çok büyük avantaj. Zaten çok iyi bir kadroya sahip. Çok iyi oyuncuları ve antrenörleri var. En büyük avantajları taraftar diyebilirim. 'Taraftarlar, takımın parkede bir kişi fazla olmasını sağlıyorlar.' dersem yanılmış olmam. Çok iyi taraftarları var. İyi takım, iyi oyuncu, iyi antrenör ve taraftar desteği, bütün bunları düşününce Fenerbahçe'nin bunun avantajını kullanabileceğini düşünüyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favorisi Juventus

Voleybol antrenörü olarak futbolu fazla takip etmediğini kaydeden Guidetti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde ülkesinin takımı Juventus'un Real Madrid ile yapacağı maçtaki şansıyla ilgili şunları kaydetti: "Futboldan çok anlamıyorum ama anlamaz halimle baktığımda Juventus'un diğerlerinden daha iyi olduğunu görüyorum. Zaten iki eski arkadaşım şu an Juventus'un ekibinde yer alıyor. Daha önce benimle Torino'da çalışan antrenör ve mental antrenör Juventus'ta çalışıyor, dolayısıyla ben tabii ki Juventus'u tutuyorum." Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Giovanni Guidetti, "Juventus ile renkleri aynı olduğu için 'Beşiktaş' diyorum" şeklinde konuştu.