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Bir derbi de filede

Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

03 Mart 2018 Cumartesi 10:03
Bir derbi de filede

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında, yarın Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki derbi mücadelesi, saat 16.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Eşleşmenin 8 Mart Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci maçına Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

Çeyrek finalde iki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde son maç 11 Mart Pazar günü yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak ve bu karşılaşmayı kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak. Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçların ilkini Fenerbahçe 3-0 kazanırken, ikinci yarıdaki mücadelede Galatasaray HDI Sigorta rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
çeyrek FinalEfeler LigiFenerbahçeGalatasaray HDI SigortaVoleybol
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