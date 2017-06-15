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Çin ile karşılaşacağız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, G2 Grubu'ndaki ilk maçını yarın ev sahibi Çin ile yapacak

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Çin ile karşılaşacağız

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

FIVB Dünya Ligi'nin 3. ve son ayağında G2 Grubu müsabakalarına Çin'in Kunshan kenti ev sahipliği yapacak. Grupta Çin, Japonya, Avustralya ve Türkiye mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, G2 Grubu'ndaki ilk maçını yarın TSİ 14.00'te Çin ile yapacak. Türkiye, daha önce Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında 3'te 3 yapmış, Japonya'nın ev sahipliğindeki E2 Grubu'nda ise 3 maçını da kaybetmişti. Dünya Ligi'nde tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımların aldıkları galibiyetler ve puanlar, bir havuzda birleşecek. En çok galibiyeti alan 3 takımın yanı sıra ev sahibi Avustralya'nın da katılımıyla FIVB Dünya Ligi Dörtlü Final'i, 24-25 Haziran tarihlerinde Avustralya'nın Gold Coast şehrinde organize edilecek. Türkiye'nin, G2 Grubu'nda oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

Yarın:
14.00 Çin-Türkiye

17 Haziran Cumartesi:
10.00 Japonya-Türkiye

18 Haziran Pazar:
10.00 Türkiye-Avustralya

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