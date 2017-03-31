Düşecek iki takım belli oluyor

Voleybol Efeler Ligi'nden düşecek takımların belirleneceği baraj etabı maçları yarın İzmir'de başlayacak.



Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da çift devreli lig usulüyle oynanacak baraj etabında normal sezonu 9 ila 12. sıralarda bitiren Beşiktaş, Afyon Belediyesi Yüntaş, Tokat Belediye Plevne ve Şanlıurfa Memleketspor yer alacak. İlk devre maçlarının yarın başlayacağı etapta, ikinci devre müsabakaları ise 8-10 Nisan'da oynanacak. Normal sezondaki puanların baraj etabına taşındığı maçlar sonunda son iki sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek. Baraj etabında yarın saat 15.00'te Beşiktaş ile Şanlıurfa Memleketspor, saat 17.00'de ise Afyon Belediyesi Yüntaş ile Tokat Belediye Plevne karşılaşacak.

İlk devrenin diğer maçları ise şöyle:

2 Nisan Pazar:

15.00 Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyesi Yüntaş

17.00 Tokat Belediye Plevne-Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi:

16.00 Tokat Belediye Plevne-Şanlıurfa Memleketspor

18.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş