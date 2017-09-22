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Efeler Ligi'nde perde açılıyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk maçında, yarın Halkbank ile İnegöl Belediyespor karşılaşacak

22 Eylül 2017 Cuma 09:51
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Efeler Ligi'nde perde açılıyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 2017-2018 sezonu, yarın yapılacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen ligde, 12 takım, iki devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek. Sezonun ilk maçında, Halkbank ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek. Geçen sezon 1. Lig'den yükselen Jeopark Kula Belediyespor ile TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlikspor'un dahil olduğu erkeklerde, 1. devre maçları 23 Eylül-26 Kasım, 2. devre müsabakaları ise 6 Ocak-24 Şubat'ta yapılacak. Şampiyon takımların ve lig sıralamasının belli olacağı play-off maçları 2 etap halinde oynanacak. Baraj etabında ise son 2 sırayı alan takımlar, 1. Lig'e düşecek.

Lige bu sezon bazı yeni uygulamalar getirildi. TVF Yönetim Kurulu'nun kararına göre, geçen sezonlardan farklı olarak müsabakalarda iki yerine sadece bir teknik mola verilecek. Maçlarda teknik mola, 12. sayıda kullanılacak. Ayrıca 1. etap birincisi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne 3. sıradan katılma hakkı kazanacak. Voleybol Efeler Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Halkbank-İnegöl Belediyespor (Başkent Voleybol)

24 Eylül Pazar:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Başkent Voleybol)

15.00 Arkas Spor-Galatasaray (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul-Maliye Piyango (Torul Gençlik Spor İl Müdürlüğü İlçe)

17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediyespor Yüntaş (Haldun Alagaş)

AA

Anahtar Kelimeler:
1. Hafta2017-2018 SezonuEfeler Voleybol LigiTürkiye Voleybol Federasyonu
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